سعر جيب كوماندر 2026 في السعودية

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب كوماندر موديل 2026 ، وتنتمي كوماندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب كوماندر موديل 2026 الجديدة

مواصفات جيب كوماندر موديل 2026

زودت سيارة جيب كوماندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بـ 7 فتحات، وبها مصابيح LED حادة، وبها شعار DNA جيب الممتد منذ عام 1941، وبها خطوط عامة تستلهم شكلها من جيب جراند شيروكي وجراند واجونير، وبها عجلات رياضية مقاس 19 بوصه، وبها لمسات مثل كتابة Commander على الجوانب .

بالاضافة إلي ان سيارة جيب كوماندر موديل 2026 بها، ثلاث صفوف مقاعد، وبها كسوة تجمع بين الجلد والألكانتارا، وبها منافذ USB، وحوامل أكواب، وبها سقف بانوراما، وبها لوحة قيادة، وبها شاشة ترفيه مقاس 10.1 بوصه أمام السائق، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10 بوصه، وبها خرائط Apple CarPlay مباشرة أمام السائق، وبها منافذ USB-A وUSB-C موزعة بشكل ذكي، وبها أزرار تحكم فعلية للتكيف، وبها مثبت سرعة متكيف، ورادار أمامي، وفرملة طارئة، ووسائد هوائية متعددة، ووسادة مخصصة لحماية ركبة السائق.

محرك جيب كوماندر موديل 2026

تحصل سيارة جيب كوماندر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 272 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيب كوماندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 181 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 186 ألف ريال سعودي .