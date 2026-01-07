عياد رزق: كلمة الرئيس السيسي بعيد الميلاد رسخت لقيم المواطنة والوحدة الوطنية

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد من الكنيسة الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حملت رسائل سياسية واجتماعية بالغة الأهمية وعكست بوضوح ثوابت الدولة المصرية القائمة على ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.



وأوضح رزق، في بيان له اليوم ، أن مشاركة الرئيس في الاحتفال وتوجيهه التهنئة للأقباط تحمل رسالة سياسية بالغة الدلالة، تؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها دون تمييز، وأن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك نسيجها الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا ووعيًا مجتمعيًا متكاملًا.



وأوضح «رزق» أن حرص الرئيس السيسي على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم الدينية يؤكد أن الدولة المصرية تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة دون تمييز، ويعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التماسك المجتمعي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.



وأشار رزق إلى أن رسائل الرئيس السيسي لم تقتصر على البعد الاجتماعي فقط، بل حملت دلالات سياسية واضحة تؤكد استقرار الدولة المصرية وقوة مؤسساتها، وقدرتها على حماية أمنها القومي، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية أو إصلاح اقتصادي، بجانب أن الرسائل الاجتماعية التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست حرص القيادة السياسية على تعزيز السلم المجتمعي ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي.



وأضاف رزق، أن تأكيد الرئيس على الصبر والعمل المشترك يعكس رؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التلاحم بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتكاتفًا وطنيًا لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأكيد الرئيس على وحدة الصف والعمل المشترك يحمل أيضًا أبعادًا اقتصادية مهمة، حيث إن الاستقرار المجتمعي والسياسي يمثلان عامل جذب رئيسي للاستثمار، ويدعمان جهود الدولة في استكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن هذه الرسائل تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تقوم على الشراكة الوطنية، وتبعث برسالة طمأنة قوية للداخل والخارج بأن مصر دولة قوية بتماسك شعبها، وقادرة على تجاوز التحديات وتضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، داعيًا جميع فئات المجتمع إلى التكاتف ودعم جهود الدولة من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.