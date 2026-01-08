قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد من ممثلي صحة مطروح يشارك في البرنامج التدريبي المتخصص

وفد مديرية الصحة بمطروح
وفد مديرية الصحة بمطروح
ايمن محمود

اعلن  الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن مشاركة وفد برئاسة الدكتور حلمي أغا وكيل المديرية وعدد من ممثلي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بمطروح، في البرنامج التدريبي المتخصص المنعقد بأكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة.

و أكد  أن التدريب ، ركز على معايير الاعتماد والجودة في الرعاية الصحية، بهدف تأهيل الكوادر القيادية لتطبيق أحدث النظم الإدارية والطبية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

ضم الوفد الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة سلامة المرضى ، والدكتور محمود عبد المنعم مدير إدارة الحمام الصحية وفريق من إدارتى مطروح والعلمين .

وأضاف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جارى تجهيز وحدتى سيدى حنيش التابعة لإدارة مطروح الصحية ، ووحدة سيدنا هود التابعة لإدارة الحمام الصحية للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR ، ووجه  بضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء إجراءات إعتماد الوحدتين .

تأتي هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم سلامة المرضى وتطوير أداء وحدات الرعاية الأساسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي والحصول على الاعتمادات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مطروح وزائريها .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي إطار السعي المستمر لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء،خلال جولة ميدانية بمدينة النجيلة مدرستي احمد عرابي للتعليم الأساسي بنين وبنات بقرية المثانى يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة والمهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و احمد فتح الباب مدير إدارة النجيلة التعليمية و فتحى ابو عبيس نائب رئيس مجلس الأمناء وعدد من عمد ومشايخ النجيلة

وأوضح المهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أن افتتاح توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسى بنات بعد تحويلها من مدرسة اعدادى من 3 فصول إلى مدرسة للتعليم الأساسى بعدد 11  فصل من رياض الأطفال و ابتدائي حتى ثالثة إعدادى وذلك مع فصل البنين عن البنات مراعاة للتقاليد المجتمعية وحرصا على استكمال الفتيات لتعليمهن ، وكذلك خفض الكثافة بالفصول من 42 طالبة إلى 22 طالبة. بالفصل الواحد ، وذلك بتكلفة 10 مليون جنيه

كذلك افتتاح أعمال توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بنين بالمثانى من 6 فصول إلى 11 فصلا وحل مشكلة الكثافة من 47 طالبا في الفصل إلى 37 طالب بالفصل الواحد بتكلفة 10 مليون جنيه

يأتى ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح استمرارا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق تزامناً مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق يحذر: ركوب الرجال عربات السيدات مخالفة قانونية تستوجب الغرامة

الكتاكيت

الزراعة: زيادة أسعار الدواجن في المواسم وفترات البرودة "أمر مقبول"

متحف الأقصر

محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

بالصور

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد