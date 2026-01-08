وفد من ممثلي صحة مطروح يشارك في البرنامج التدريبي المتخصص

اعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن مشاركة وفد برئاسة الدكتور حلمي أغا وكيل المديرية وعدد من ممثلي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بمطروح، في البرنامج التدريبي المتخصص المنعقد بأكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة.

و أكد أن التدريب ، ركز على معايير الاعتماد والجودة في الرعاية الصحية، بهدف تأهيل الكوادر القيادية لتطبيق أحدث النظم الإدارية والطبية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

ضم الوفد الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة سلامة المرضى ، والدكتور محمود عبد المنعم مدير إدارة الحمام الصحية وفريق من إدارتى مطروح والعلمين .

وأضاف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جارى تجهيز وحدتى سيدى حنيش التابعة لإدارة مطروح الصحية ، ووحدة سيدنا هود التابعة لإدارة الحمام الصحية للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR ، ووجه بضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء إجراءات إعتماد الوحدتين .

تأتي هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم سلامة المرضى وتطوير أداء وحدات الرعاية الأساسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي والحصول على الاعتمادات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مطروح وزائريها .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي إطار السعي المستمر لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء،خلال جولة ميدانية بمدينة النجيلة مدرستي احمد عرابي للتعليم الأساسي بنين وبنات بقرية المثانى يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة والمهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و احمد فتح الباب مدير إدارة النجيلة التعليمية و فتحى ابو عبيس نائب رئيس مجلس الأمناء وعدد من عمد ومشايخ النجيلة

وأوضح المهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أن افتتاح توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسى بنات بعد تحويلها من مدرسة اعدادى من 3 فصول إلى مدرسة للتعليم الأساسى بعدد 11 فصل من رياض الأطفال و ابتدائي حتى ثالثة إعدادى وذلك مع فصل البنين عن البنات مراعاة للتقاليد المجتمعية وحرصا على استكمال الفتيات لتعليمهن ، وكذلك خفض الكثافة بالفصول من 42 طالبة إلى 22 طالبة. بالفصل الواحد ، وذلك بتكلفة 10 مليون جنيه

كذلك افتتاح أعمال توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بنين بالمثانى من 6 فصول إلى 11 فصلا وحل مشكلة الكثافة من 47 طالبا في الفصل إلى 37 طالب بالفصل الواحد بتكلفة 10 مليون جنيه

يأتى ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح استمرارا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق تزامناً مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي.