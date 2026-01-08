قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الكرة فيها كل حاجة.. ناقد رياضي يكشف عن صعوبة مواجهة منتخب كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، صعوبة مهمة منتخب مصر في مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025 في ظل قوة المنافس.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معندناش غير نقول يا رب.. منتخب كوت ديفوار أتقل من منتخب مصر ولكن كرة القدم فيها كل حاجة».

ورأى سالم أن كرة أفريقيا السمراء أفضل من كرة شمال أفريقيا خلال البطولة سواء نيجيريا أو كوت ديفوار أو السنغال أو الكاميرون.

وأضاف سالم أن منتخب المغرب غير مقنع حتى هذه اللحظة ومنتخب الجزائر هو المنتخب العربي الأفضل حتى الآن.

واعتبر عصام سالم أن أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وإبراهيم ليسوا في مستواهم على الإطلاق في البطولة حتى الآن.

واستغرب عصام سالم من تعامل حسام حسن مع مصطفى محمد، مهاجم المنتخب، قائلًا: «السؤال ما حكاية حسام حسن مع مصطفى محمد المهاجم الوحيد الذي تمتلكه، وكل مباراة يُحاول أن يُشرك لاعبًا آخر في مركز الهجوم وكأننا لا نملك مهاجمًا»، مضيفًا: «مصطفى محمد هو هداف منتخب مصر في البطولة الماضية فكيف يتم تهميشه ويقوم حسام حسن بإشراكه قبل دقيقة من نهاية المباراة».

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

مراد وهبة

رحيل مراد وهبة.. فيلسوف التنوير والعقل النقدي في الثقافة العربية

مصرف قرية شبراملكان بالغربية

صرف شبرا ملكان ينذر بكارثة وتآكل كوبري طريق مسجد سيدي عبدالله

حملات تفتيشية

تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.. حملات تفتيشية بالمحافظات لضبط الأسواق والمخالفات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

