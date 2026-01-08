الكرة فيها كل حاجة.. ناقد رياضي يكشف عن صعوبة مواجهة منتخب كوت ديفوار

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، صعوبة مهمة منتخب مصر في مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025 في ظل قوة المنافس.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معندناش غير نقول يا رب.. منتخب كوت ديفوار أتقل من منتخب مصر ولكن كرة القدم فيها كل حاجة».

ورأى سالم أن كرة أفريقيا السمراء أفضل من كرة شمال أفريقيا خلال البطولة سواء نيجيريا أو كوت ديفوار أو السنغال أو الكاميرون.

وأضاف سالم أن منتخب المغرب غير مقنع حتى هذه اللحظة ومنتخب الجزائر هو المنتخب العربي الأفضل حتى الآن.

واعتبر عصام سالم أن أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وإبراهيم ليسوا في مستواهم على الإطلاق في البطولة حتى الآن.

واستغرب عصام سالم من تعامل حسام حسن مع مصطفى محمد، مهاجم المنتخب، قائلًا: «السؤال ما حكاية حسام حسن مع مصطفى محمد المهاجم الوحيد الذي تمتلكه، وكل مباراة يُحاول أن يُشرك لاعبًا آخر في مركز الهجوم وكأننا لا نملك مهاجمًا»، مضيفًا: «مصطفى محمد هو هداف منتخب مصر في البطولة الماضية فكيف يتم تهميشه ويقوم حسام حسن بإشراكه قبل دقيقة من نهاية المباراة».