أسوان.. مكتبة مصر العامة: أنشطة متنوعة خلال إجازة نصف العام..صور

أكد اللواء دكتور إسماعيل كامل محافظ أسوان على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية ، وصقل المواهب ، وتنمية مهارات التفكير والإبداع .

ولفت إلى أنه تم تكليف إدارة المكتبة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والأنشطة المتنوعة ، ولاسيما خلال فترة إجازة نصف العام لمساهمة ذلك فى تنمية مهارات الأطفال والشباب وإكتشاف المواهب وتعزيز روح الإبداع والإنتماء لدى مختلف فئات المجتمع الأسوانى.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم للمكتبة لمواصلة تطوير خدماتها لتكون نموذجاً إيجابياً للمؤسسات الثقافية القادرة على التأثير فى بناء شخصية الإنسان وتنمية مهاراته بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقيق رؤية الدولة لدعم الإستثمار فى العقول لدى أبنائنا الأطفاء والنشء والشباب ولتظل المكتبة منارة للفكر والإشعاع الثقافى لكل أفراد الأسرة .

الدور التنويرى والثقافى

ومن جانبها أوضحت مديرة مكتبة مصر العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، ووفقاً لإهتمامه المستمر لدعم جهود المكتبة ودفع جهود التنمية بها فقد تم وضع خطة تنفيذية متكاملة لإستقبال وإستغلال فترة إجازة نصف العام من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج التى تجمع بين الفنون والثقافة والتكنولوجيا .

وأشار المحافظ إلى أن الخطة التنفيذية تشمل مجموعة من الأنشطة الفنية والإبداعية والمسرحية والكورال الموسيقى والأعمال اليدوية والرسم والإبتكار الإبداعى ومسرح العرائس ، وورش الخرز والتشكيل ، وكورسات الكورشية والإعلامى الكبير والصغير ، والحكاوى ، إلى جانب كورسات البرامج التعليمية والتدريبية مثل الحساب الذهنى للأطفال ومهارات القراءة والكتابة وتأسيس النحو والخط العربى للأطفال والكبار والشطرنج .

فضلاً عن كورسات اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والكورية ، وكذا نادى البرمجة لبرامج التكنولوجيا والإبتكار فى الذكاء الإصطناعى المجانى ولغات البرمجة وتطوير الألعاب ودورات الحاسب الآلى ، علاوة على البرامج التخصصية للشباب ومنها تنظيم دورة إدارة المشروعات PMP ، وأيضاً دورة السلامة والصحة المهنية بما يساهم فى بناء جيل واعى ومبدع .