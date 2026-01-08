قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق
غضب الكوكب يهدد البشر والاقتصاد.. الأرض لا تهدأ و رصد 55 زلزالا يوميا
جيش الاحتلال يزعم استهداف أحد عناصر حزب الله في منطقة زيتا بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. مكتبة مصر العامة: أنشطة متنوعة خلال إجازة نصف العام..صور

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كامل محافظ أسوان على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية ، وصقل المواهب ، وتنمية مهارات التفكير والإبداع .

ولفت إلى أنه تم تكليف إدارة المكتبة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والأنشطة المتنوعة ، ولاسيما خلال فترة إجازة نصف العام لمساهمة ذلك فى تنمية مهارات الأطفال والشباب وإكتشاف المواهب وتعزيز روح الإبداع والإنتماء لدى مختلف فئات المجتمع الأسوانى.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم للمكتبة لمواصلة تطوير خدماتها لتكون نموذجاً إيجابياً للمؤسسات الثقافية القادرة على التأثير فى بناء شخصية الإنسان وتنمية مهاراته بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقيق رؤية الدولة لدعم الإستثمار فى العقول لدى أبنائنا الأطفاء والنشء والشباب ولتظل المكتبة منارة للفكر والإشعاع الثقافى لكل أفراد الأسرة .

 الدور التنويرى والثقافى

ومن جانبها أوضحت مديرة مكتبة مصر العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، ووفقاً لإهتمامه المستمر لدعم جهود المكتبة ودفع جهود التنمية بها فقد تم وضع خطة تنفيذية متكاملة لإستقبال وإستغلال فترة إجازة نصف العام من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج التى تجمع بين الفنون والثقافة والتكنولوجيا .

وأشار المحافظ إلى أن الخطة التنفيذية تشمل مجموعة من الأنشطة الفنية والإبداعية والمسرحية والكورال الموسيقى والأعمال اليدوية والرسم والإبتكار الإبداعى ومسرح العرائس ، وورش الخرز والتشكيل ، وكورسات الكورشية والإعلامى الكبير والصغير ، والحكاوى ، إلى جانب كورسات البرامج التعليمية والتدريبية مثل الحساب الذهنى للأطفال ومهارات القراءة والكتابة وتأسيس النحو والخط العربى للأطفال والكبار والشطرنج .

فضلاً عن كورسات اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والكورية ، وكذا نادى البرمجة لبرامج التكنولوجيا والإبتكار فى الذكاء الإصطناعى المجانى ولغات البرمجة وتطوير الألعاب ودورات الحاسب الآلى ، علاوة على البرامج التخصصية للشباب ومنها تنظيم دورة إدارة المشروعات PMP  ، وأيضاً دورة السلامة والصحة المهنية بما يساهم فى بناء جيل واعى ومبدع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس

ترشيحاتنا

خبز بلدي مدعم

تحرير 80 محضرًا متنوعًا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

خلال اللقاء

محافظ الإسماعيلية يستقبل نواب البرلمان والشيوخ في أول لقاء تعريفي

انشطة ثقافية

إنطلاق أولى فعاليات الورش التدريبية للدورة الـ 16من مهرجان المسرح العربى بأسوان

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد