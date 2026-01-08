رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد جاهزيه أرض المعارض ومركز المؤتمرات الدولي

أجرى الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات العلمين الجديدة، وكان يرافقه المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، وحسن درويش نائب مدير الأمن، الي جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع المدينة التراثية، حيث بدأ بمتابعة أعمال مبنى مركز المؤتمرات الرئيسي ، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال الخارجية المتبقية، مع تكثيف وضغط معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، .

وشدد علي أهمية إنشاء ساحات انتظار تستوعب حجم الحضور المتوقع بما يتناسب مع طبيعة الفعاليات الثقافية والفنية المنتظر استضافتها بالمدينةالتراثية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب إنجاز التشطيبات الخارجية بلغت نحو 90 ٪، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما تفقد رئيس الجهاز، أرض المعارض، حيث تابع جاهزيتها للتشغيل الفعلي واستعدادها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمكان، مؤكدًا أن أرض المعارض ستُمثل أجنحة داعمة لمركز المؤتمرات الرئيسي، بما يسهم في تعزيز مكانة المدينة التراثية وتحويلها إلى نقطة جذب للفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار العام.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال كوبري تقاطع C3 مع مسار القطار السريع والتقاطعات السطحية، حيث شدد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، واستكمال أعمال التشطيبات النهائية، وضبط التقاطعات السطحية والعلوية بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمخططات المعتمدة والانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد المحده، نظرًا لدوره الحيوي في دعم شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وخدمة المشروعات التنموية بالمدينة.

وكشف أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.