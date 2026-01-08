قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزمة توجيهات عاجلة لمواجهة نوة الفيضة بمساجد الإسكندرية

الشيخ محمد سعد العش
الشيخ محمد سعد العش
أحمد بسيوني

وجّه الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، حزمة من التوجيهات العاجلة إلى مديري الإدارات الفرعية والأئمة والعاملين بالمساجد، في ضوء ما تشهده محافظة الإسكندرية من تقلبات جوية حادة، واستعدادات مكثفة لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة حفاظًا على بيوت الله وروادها.

وأكد مدير المديرية، في بيان اليوم الخميس، ضرورة المرور الفوري والدقيق على أسطح المساجد وملحقاتها، والتأكد من سلامتها التامة وخلوها من أي مخلفات أو عوائق قد تعوق تصريف مياه الأمطار، مع فحص شبكات تصريف مياه الأمطار والمزاريب والتأكد من كفاءتها، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، إلى جانب متابعة سلامة التمديدات الكهربائية ووحدات الإضاءة ومكبرات الصوت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية تحسبًا للأمطار الغزيرة.

كما شدد على الأئمة والعاملين بضرورة التواجد والمتابعة المستمرة خلال أيام النوات، والتنسيق الفوري مع الإدارات المختصة حال رصد أي مشكلة، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي طارئ في حينه.

ووجّه العش بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المديرية وبالإدارات الفرعية تعمل على مدار الساعة، لرصد أي مشكلات أو طوارئ قد تنتج عن التقلبات الجوية، والتعامل معها فورًا وبأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن سلامة المساجد واستمرار أداء الشعائر في أجواء آمنة.

وأكد أن المسجد أمانة، وصيانته وحمايته من آثار التقلبات الجوية واجب شرعي ووطني، داعيًا الجميع إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط خلال هذه الفترة، بما يحفظ النفس والمكان.

واختتم توجيهاته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وأهلها، وأن تمر هذه الأحوال الجوية بسلام، مؤكدًا أن المديرية في حالة متابعة دائمة ومستمرة حتى انتهاء موجة الطقس غير المستقر.

الاسكندرية أوقاف الإسكندرية توجيهات نوة الفيضة الأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

450 كيلومتر في الشحنة الواحدة | رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل أول سيدان كهربائية تُجمع محليًا .. وخطة مصر

وزير الثقافة

في عيد الثقافة.. هنو يعلن إطلاق المشروع المتكامل لإحياء السينما المصرية

غزة

تحرك شاحنات القافلة رقم 112 تمهيدا لدخولها من مصر لغزة.. وإسرائيل تهدد السلام بالمنطقة.. الأوضاع بالقطاع

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد