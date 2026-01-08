حزمة توجيهات عاجلة لمواجهة نوة الفيضة بمساجد الإسكندرية

وجّه الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، حزمة من التوجيهات العاجلة إلى مديري الإدارات الفرعية والأئمة والعاملين بالمساجد، في ضوء ما تشهده محافظة الإسكندرية من تقلبات جوية حادة، واستعدادات مكثفة لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة حفاظًا على بيوت الله وروادها.

وأكد مدير المديرية، في بيان اليوم الخميس، ضرورة المرور الفوري والدقيق على أسطح المساجد وملحقاتها، والتأكد من سلامتها التامة وخلوها من أي مخلفات أو عوائق قد تعوق تصريف مياه الأمطار، مع فحص شبكات تصريف مياه الأمطار والمزاريب والتأكد من كفاءتها، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، إلى جانب متابعة سلامة التمديدات الكهربائية ووحدات الإضاءة ومكبرات الصوت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية تحسبًا للأمطار الغزيرة.

كما شدد على الأئمة والعاملين بضرورة التواجد والمتابعة المستمرة خلال أيام النوات، والتنسيق الفوري مع الإدارات المختصة حال رصد أي مشكلة، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي طارئ في حينه.

ووجّه العش بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المديرية وبالإدارات الفرعية تعمل على مدار الساعة، لرصد أي مشكلات أو طوارئ قد تنتج عن التقلبات الجوية، والتعامل معها فورًا وبأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن سلامة المساجد واستمرار أداء الشعائر في أجواء آمنة.

وأكد أن المسجد أمانة، وصيانته وحمايته من آثار التقلبات الجوية واجب شرعي ووطني، داعيًا الجميع إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط خلال هذه الفترة، بما يحفظ النفس والمكان.

واختتم توجيهاته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وأهلها، وأن تمر هذه الأحوال الجوية بسلام، مؤكدًا أن المديرية في حالة متابعة دائمة ومستمرة حتى انتهاء موجة الطقس غير المستقر.