هبوط أرضى بكوبري غرب رأس الحكمة في مطروح| صور

وجّه عدد من المواطنين نداءً عاجلًا إلى المسئولين بسبب ظهور حفرة عميقة وخطيرة على كوبري المسماري، غرب مدينة رأس الحكمة، في الاتجاه المؤدي من الإسكندرية إلى مطروح، .

واكد المواطنين ان هذه الحفرة تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة السيارات وسلامة المواطنين.



وأكد الأهالي أن الحفرة تزداد خطورة مع مرور الوقت، خاصة مع سير السيارات بسرعات عالية على الطريق الساحلي، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث جسيمة خلال فترات الليل أو ضعف الرؤية.



وطالب المواطنون الجهات المعنية بسرعة التحرك والمعاينة الفورية لموقع الحفرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها ووضع العلامات التحذيرية المؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



