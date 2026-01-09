بسبب الرياح الشديدة .. سقوط عمود إنارة بقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام

تسبب الطقس السيء بمحافظة مطروح من سرعة الرياح إلى سقوط أحد أعمدة الإنارة نتيجة شدة الرياح، دون وقوع إصابات بشرية.

شهد الشارع الرئيسي بقرية أولاد جبريل، غرب مدينة الحمام بمحافظة مطروح، سقوط أحد أعمدة الإنارة نتيجة شدة الرياح، وسط حالة من القلق بين الأهالي .

وأكد الأهالي أن سقوط العمود جاء تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة، مطالبين بسرعة التدخل من الجهات المعنية لتأمين الشارع ورفع العمود الساقط، حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات.

ووجّه أهالي القرية نداءً عاجلًا إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإلى رئيس شركة الكهرباء، لمراجعة باقي أعمدة الإنارة بالقرية، خاصة أن معظمها مرّ على تركيبه سنوات طويلة، ما قد يشكل خطرًا على المارة في حال استمرار سوء الأحوال الجوية.

وطالب المواطنون باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية، سواء بأعمال الصيانة أو الإحلال والتجديد، تفاديًا لوقوع حوادث قد تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، .