خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ .. اعرف المواعيد
مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة
هل يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟
إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا
حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 توقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة
دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة
فن وثقافة

نوليا مصطفى : كنت زوجة ثانية .. وجوزي أقنعني إنه منفصل عن مراته

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نوليا مصطفى عن تفاصيل شخصية من حياتها، مؤكدة أنها سبق وكانت زوجة ثانية، بعدما أوهمها زوجها في ذلك الوقت بأنه منفصل عن زوجته الأولى، لكنهما يعيشان معًا فقط من أجل الأبناء.


وقالت نوليا مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها تعرضت لهجوم واسع بسبب آرائها حول العلاقات الزوجية، موضحة:
«لما قلت إن الست تحافظ على راجلها حتى لو اتجوز عليها، الناس كلها هاجمتني، وكل واحدة ادعت إن جوزها ماشي على الصراط المستقيم ومستحيل يتجوز عليها عرفي أو رسمي أو مسيار، وطلعت أنا الوحشة، وقالوا لي لازم أقول للست قومي هدّي بيتك وامشي».


وأضافت أنها تتقبل فكرة التعدد بشروط، قائلة:
«أنا أتقبل الوضع ده بس لو جوزي كويس ومحترم وكريم وأمين وبيحافظ عليّ، وقلت 100 مرة إن الراجل غير الست، ومش معنى إنه اتجوز عليّ إنه مش بيحبني، لأن الراجل بيحب أكتر من واحدة، والست لو قابلة تمام ولو مش قابلة مع السلامة».


واختتمت نوليا مصطفى حديثها بالتأكيد على أنها لا تشجع الرجال على الزواج من أكثر من امرأة، موضحة:
«أنا مش بقول للراجل روح اتجوز على مراتك، لكن أنا كنت زوجة تانية، وكنت بحب جوزي جدًا، وكنت فاهمة إنهم منفصلين، لكن عايشين مع بعض علشان الولاد، وفي بنات كتير بيتضحك عليها بالطريقة دي».


أحدث أعمال نوليا مصطفى
وعلى الصعيد الفني، تشارك نوليا مصطفى في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، أحمد عيد، خالد الصاوي، وأمل بوشوشة.

 المسلسل من قصة ريمون مقار وإخراج محمود كامل.

نوليا مصطفى اخبار الفن نجوم الفن

