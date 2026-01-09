قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
الحكومة تعلن قبول أذون خزانة بـ196.7 مليار جنيه

محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري نتائج قبول طرح أذون خزانة وهي عبارة عن استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية؛ لتصل إلي 196.7 مليار جنيه بما يساوي 4.2 مليار دولار من أصل 105 مليارات جنيه مستهدفة.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن التنسيق مع وزارة المالية؛ لترتيب صفقات طرح أذون الخزانة لصالح بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة من قبل المستثمرين بلغت 1078 طلبًا تم قبولها فعليًا من المؤسسات المالية المستثمرين المحليين والدوليين.

ووصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 73.45 مليار جنيه بما يعادل 1.6 مليار دولار من أصل 55 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

وبلغ إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية في ذلك الأجل نحو  583 طلبًا مقبولًا.

تضمنت متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 24.38% و أقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 24.45%.

وعلى سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 123.28 مليار جنيه بما يعادل 22.61 مليار دولار من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل حجم الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار في ذلك الأجل نحو  495 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة لذلك الاستثمار نحو 25.345% وأعلي سعر بنسبة 25.447% وأقل سعر بنسبة 24.6%.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

رغدة عامر

أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

