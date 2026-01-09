الحكومة تعلن قبول أذون خزانة بـ196.7 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري نتائج قبول طرح أذون خزانة وهي عبارة عن استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية؛ لتصل إلي 196.7 مليار جنيه بما يساوي 4.2 مليار دولار من أصل 105 مليارات جنيه مستهدفة.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن التنسيق مع وزارة المالية؛ لترتيب صفقات طرح أذون الخزانة لصالح بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة من قبل المستثمرين بلغت 1078 طلبًا تم قبولها فعليًا من المؤسسات المالية المستثمرين المحليين والدوليين.

ووصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 73.45 مليار جنيه بما يعادل 1.6 مليار دولار من أصل 55 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

وبلغ إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية في ذلك الأجل نحو 583 طلبًا مقبولًا.

تضمنت متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 24.38% و أقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 24.45%.

وعلى سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 123.28 مليار جنيه بما يعادل 22.61 مليار دولار من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل حجم الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار في ذلك الأجل نحو 495 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة لذلك الاستثمار نحو 25.345% وأعلي سعر بنسبة 25.447% وأقل سعر بنسبة 24.6%.