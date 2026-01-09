حملة تحصين استثنائية ضد مرض الحمى القلاعية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن بدء تنظم حملة تحصين استثنائية ضد مرض الحمى القلاعية من خلال مديرية الطب البيطري بمطروح.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة غدا السبت بمطروح، وذلك تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع توجيه كل الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحملة للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية.

ومن جهته، أوضح الدكتور سامي عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، أن الحملة الاستثنائية تنطلق من خلال 16 وحدة بيطرية، بالإضافة إلى العيادات والفرق البيطرية المتنقلة؛ لتقديم الخدمة البيطرية والتحصينات للثروة الحيوانية على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وناشدت مديرية الطب البيطري بمطروح، جميع المربين، بأهمية الحرص على تحصين الرؤوس الحيوانية لديهم؛ ضمانا لرعايتها والحفاظ عليها، خاصة من تقلبات الأحوال الجوية، وما يمثله من نقل للميكروبات والعدوى.