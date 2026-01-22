حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

قام، اليوم، عمدة مدينة لا سبيتسيا (450 كم شمال غرب مدينة روما) بإغلاق جميع المدارس والمصالح الحكومية، وإعلانه يوم حداد عام في المدينة، للصلاة على الشماس أبانوب يوسف، الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية على يد زميلٍ له بالمدرسة، وتوديعه في جنازة رسمية مهيبة.

وحضر الجنازة، إلى جانب نيافة الأنبا برنابا مطران تورينو وروما، رئيس أساقفة مدينة لا سبيتسيا، كلٌّ من عمدة المدينة، ومدير الأمن العام، ومسؤولي المصالح والمدارس والكنائس، وجميع أعضاء مجلس البلدية.

كما حضر القمص بيمن كامل والقمص ميكيلي، ممثلَين عن نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، للمشاركة في الصلاة.

وشارك في الصلاة أيضًا آباء إيبارشية تورينو وروما، وهم:

الراهب القمص داود النقلوني

الراهب القمص إرميا الأنطوني

القمص أنطونيو جيمي

القمص إنجيلوس جابر

القمص حنانيا عبد المسيح

القمص مينا ميشيل

القمص برنابا صموئيل

القمص يسطس حلمي

وكان الاحتفال وداعًا سماويًا لهذا الشماس الحبيب، ونيّاحًا لروحه الطاهرة، وعزاءً سماويًا لأسرته وأحبائه وزملائه.