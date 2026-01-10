قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كاميرات المراقبة وشهود تدين ربة منزل بالتعدي على أخر بالجيزة

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
رامي المهدي

قال محمود السمري، محامي ضحية أحد الأشخاص في واقعة التعدي على صاحب شركة على يد ربة منزل أنه قدم اليوم عدة فلاشات ومقاطع فيديو إلى جهات التحقيق تفيد قيام المتهمة بالتعدي على موكلي.

وأوضح السمري، أنه تم الاستماع إلى عدد من شهود العيان على الواقعة الذين أكدوا حدوث الواقعة كما أثبتتها كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير محضر بمعرفة النقيب محمد الشافعي، وذلك بشأن بلاغ تقدم به المواطن أحمد أبو الفتوح، صاحب شركة، والمقيم بشارع الحمد – المريوطية – فيصل – الهرم – محافظة الجيزة، يتهم سيدة تدعى م.ح،  بانتهاك حرمة مسكنه وخصوصيته.

وأكد الشاكي، أن المشكو في حقها قامت بتركيب كاميرات مراقبة على العقار المملوك لها، مع توجيه الكاميرات نحو الغرف الخاصة بعقار سكنه دون وجه حق، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة المسكن والخصوصية الشخصية، وذلك منذ عدة أشهر بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأضاف، أنه عند معاتبته لها على هذا التصرف، قامت بالتعدي عليه بالسب والقذف أمام الجيران والمارة بالشارع، فضلًا عن قيامها بابتزازه وتهديده وتوعده بالإيذاء، كما قامت بتحرير محاضر تبديد ضده دون سند قانوني.

وبسؤاله عن الضرر الواقع عليه، أفاد بأن الضرر يتمثل في انتهاك خصوصيته وحرمة مسكنه نتيجة تركيب وتسليط كاميرات المراقبة على الغرف الخاصة بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ربة منزل جهات التحقيق محمود السمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد الجوية

تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

اللواء سمير فرج

أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد