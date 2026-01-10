كاميرات المراقبة وشهود تدين ربة منزل بالتعدي على أخر بالجيزة

قال محمود السمري، محامي ضحية أحد الأشخاص في واقعة التعدي على صاحب شركة على يد ربة منزل أنه قدم اليوم عدة فلاشات ومقاطع فيديو إلى جهات التحقيق تفيد قيام المتهمة بالتعدي على موكلي.

وأوضح السمري، أنه تم الاستماع إلى عدد من شهود العيان على الواقعة الذين أكدوا حدوث الواقعة كما أثبتتها كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير محضر بمعرفة النقيب محمد الشافعي، وذلك بشأن بلاغ تقدم به المواطن أحمد أبو الفتوح، صاحب شركة، والمقيم بشارع الحمد – المريوطية – فيصل – الهرم – محافظة الجيزة، يتهم سيدة تدعى م.ح، بانتهاك حرمة مسكنه وخصوصيته.

وأكد الشاكي، أن المشكو في حقها قامت بتركيب كاميرات مراقبة على العقار المملوك لها، مع توجيه الكاميرات نحو الغرف الخاصة بعقار سكنه دون وجه حق، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة المسكن والخصوصية الشخصية، وذلك منذ عدة أشهر بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأضاف، أنه عند معاتبته لها على هذا التصرف، قامت بالتعدي عليه بالسب والقذف أمام الجيران والمارة بالشارع، فضلًا عن قيامها بابتزازه وتهديده وتوعده بالإيذاء، كما قامت بتحرير محاضر تبديد ضده دون سند قانوني.

وبسؤاله عن الضرر الواقع عليه، أفاد بأن الضرر يتمثل في انتهاك خصوصيته وحرمة مسكنه نتيجة تركيب وتسليط كاميرات المراقبة على الغرف الخاصة بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.