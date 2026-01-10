مأساة على ضفاف النيل .. غرق شقيقين في أخميم بسوهاج

لقي شقيقان في مطلع العقد الثاني من العمر مصرعهما غرقًا، في مياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، في واقعة مؤلمة احزنت قلوب الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا مفاده غرق شقيقين بنهر النيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، انتقلت قوات الشرطة مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين غرق كلًا من:" يوسف ص.خ 14 عامًا، وشقيقه كريم ص.خ 12 عامًا"، وذلك بناحية شارع البحر بالقرب من مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الشقيق الأكبر، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثمان الشقيق الأصغر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.