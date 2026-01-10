وزير الاستثمار: الأقصر تتجاوز السياحة وتفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في الصناعة والزراعة والتعليم

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمراً صحفياً بمقر محافظة الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وذلك عقب لقائهما مع مستثمري المحافظة لمناقشة آفاق الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن محافظة الأقصر تُعد من أهم المحافظات التي تتمتع بمكانة سياحية عالمية، حيث تضم نحو 11 ألف غرفة فندقية، وهو ما يجعلها أحد المحركات الرئيسية للسياحة في مصر، مشيراً إلى أن دخل السياحة السنوي قد تجاوز هذا العام حاجز الـ19 مليار دولار، ما يعكس القوة الاقتصادية للقطاع السياحي، ويتيح فرصاً متنوعة لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، حيث إن تنوع النشاط الاقتصادي بالمحافظة يمثل عنصر جذب حقيقي للاستثمار.



الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا بـ620 مليون يورو وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي خلال اجتماع القرى السياحية.. وزير الإسكان يؤكد على أهمية انتهاء مشروع مرينا 5 في موعده

وأشار الوزير إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في قطاع التعليم العالي، مع وجود أكثر من جامعة جديدة، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، ويدعم توجه الدولة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الاستثمار، لافتاً إلى ما طرحه عدد من المستثمرين خلال اللقاء بشأن استهداف جذب طلاب من الخارج للدراسة في مصر، حيث إن هذا التوجه يعكس الفرص الواعدة في قطاع التعليم والاستثمار التعليمي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي للتعليم.

وأضاف الوزير أن اللقاء مع مستثمري محافظة الأقصر تناول مناقشة سبل تعزيز دور هيئة الاستثمار في زيادة الاستثمارات بالمحافظة، إلى جانب بحث حوافز الاستثمار المتاحة وآليات تطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها محافظة الأقصر.