أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية بعنوان «الإلحاد وفساد الكون».. الثلاثاء المقبل

تُنظّم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، ندوة علمية بعنوان «الإلحاد وفساد الكون»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يناير، في تمام الساعة (١١) صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

تأتي هذه الندوة في إطار الدور العلمي والفكري للأزهر الشريف في التصدي لقضايا الفكر المعاصر، ومواجهة ظاهرة الإلحاد بمنهج علمي رصين يقوم على الجمع بين الدليل العقلي والنقلي، ويعزّز ثقافة الحوار الهادئ القائم على الفهم العميق والوعي المنضبط، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تقديم معالجات علمية جادة تسهم في تحصين العقول من الشبهات الفكرية وترسيخ ثوابت العقيدة الإسلامية.

يشارك في الندوة نخبة من الأساتذة المتخصصين، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد داود، أستاذ اللغويات والدراسات الإسلامية بجامعة قناة السويس، حيث يقدّمان معالجات علمية وفكرية متكاملة لقضية الإلحاد من جوانبها المتعددة ، بما يسهم في إثراء النقاش العلمي وتعميق الفهم لدى الحضور.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات الندوات الشهرية التي تعقدها أكاديمية الأزهر العالمية بصفة دورية، في إطار رسالتها العلمية والتدريبية الهادفة إلى مناقشة القضايا الفكرية الراهنة، وبناء وعي معرفي راسخ، وتعزيز دور الأزهر الشريف في خدمة الفكر الوسطي المعتدل.