تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الجامعات المتخصصة استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري وتعزيز للأمن التنموي

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة التعليم العالي عن إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة يمثل خطوة جوهرية في مسار بناء الإنسان المصري، ويعكس انتقال الدولة من إدارة التعليم بمنطق الكم إلى إدارته بمنطق الكفاءة والتأثير التنموي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات تمثل استثمارا طويل الأجل في رأس المال البشري، وهو الاستثمار الأكثر استدامة لأي دولة تسعى للنمو والاستقرار.

وأوضح «صبور» أن أهمية الجامعات المتخصصة تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، والتي تعتمد على إعداد خريجين يمتلكون مهارات دقيقة تتوافق مع احتياجات قطاعات استراتيجية تمس الأمن القومي التنموي، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وكفاءة منظومة النقل، وتعظيم موارد السياحة، مشيرا إلى أن البدء بجامعتي النقل والغذاء يحمل دلالات مهمة، في ظل ما تشهده الدولة من توسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية والنقل الذكي، إلى جانب التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود مؤسسات تعليمية متخصصة في هذه المجالات يضمن استدامة هذه المشروعات وعدم الاعتماد على الخبرات الخارجية فقط، لافتا إلى أن التعليم القائم على المشروعات، والذي تتبناه الجامعات المتخصصة، يمثل نقلة نوعية في أساليب التعليم، حيث يتيح للطالب التعامل مع مشكلات واقعية، واكتساب خبرة عملية حقيقية قبل التخرج، وهو ما يعزز جاهزيته لسوق العمل ويزيد من فرص توظيفه، سواء داخل مصر أو خارجها.

وشدد النائب أحمد صبور على أن الجامعات المتخصصة سيكون لها دور محوري في دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومراكز بحثية مرتبطة بالصناعة، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدا أن نجاح التجربة يتطلب منظومة متكاملة تشمل حوكمة رشيدة، ومرونة تشريعية، ودعما مستمرا من القطاع الخاص، إلى جانب وضوح نظم القبول والعدالة في إتاحة الفرص التعليمية

أحمد صبور مجلس الشيوخ وزارة التعليم العالي الجامعات المتخصصة

