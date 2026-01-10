نمو الطلب على الشحن الجوي عالميًا بنسبة 5.5% خلال نوفمبر 2025

كشفت الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر نوفمبر 2025، والتي أظهرت استمرار تعافي القطاع مع تسجيل نمو ملحوظ في الطلب والسعة التشغيلية، رغم التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.

نمو الطلب على الشحن الجوي عالميًا

وأوضحت «إياتا» أن إجمالي الطلب على الشحن الجوي، والمقاس بطن الكيلومتر المنقول (CTK)، ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بنوفمبر 2024، بينما سجلت عمليات الشحن الدولية نموًا أعلى بلغ 6.9% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفعت السعة المتاحة للشحن الجوي، المقاسة بطن الكيلومتر المتاح (ACTK)، بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة قدرها 6.5% في السعة المخصصة للرحلات الدولية.

وقال ويلي والش، المدير العام للرابطة الدولية للنقل الجوي، إن الطلب على الشحن الجوي سجل نموًا قويًا في نوفمبر، مدفوعًا بقيام الشاحنين بإعطاء أولوية لتسليم الشحنات في الوقت المحدد مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأضاف أن الطلب القوي في الأسواق الناشئة، إلى جانب نمو انتقائي في منطقة الشرق الأوسط، عوّض التراجع الذي شهدته الأسواق الأمريكية، في ظل استمرار التكيف مع نظام الرسوم الجمركية الجديد في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الربع الرابع من عام 2025 اتسم بالمرونة على مستوى الشحن الجوي عالميًا، مدعومًا بإعادة توجيه استراتيجية للتجارة عبر الممرات الرئيسية.

وأكد والش أن الأداء القوي في نهاية عام 2025 يعزز التوقعات الإيجابية لصناعة الشحن الجوي مع دخول العام الجديد.

عوامل مؤثرة في بيئة التشغيل

وأشارت «إياتا» إلى عدد من العوامل المؤثرة في بيئة التشغيل خلال الفترة محل التقرير، أبرزها نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.

كما ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 5.9% خلال نوفمبر، رغم تراجع أسعار النفط الخام، نتيجة اضطرابات في عمليات التكرير، وقيود الاتحاد الأوروبي على المنتجات المشتقة من النفط الروسي، إضافة إلى محدودية الطاقة الاحتياطية للتكرير، ما أدى إلى ارتفاع هوامش التكرير إلى ما يقرب من ضعف مستويات العام الماضي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي (PMI) تحسنًا ملحوظًا خلال نوفمبر، مرتفعًا للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 51.17 نقطة، في حين تحسنت طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف إلى 49.87 نقطة، لكنها ظلت دون مستوى التوسع البالغ 50 نقطة، في ظل استمرار الحذر المرتبط بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

أداء أسواق الشحن الجوي إقليميًا

وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات تفاوتًا في أداء أسواق الشحن الجوي خلال نوفمبر 2025.

وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 10.3% على أساس سنوي، مع زيادة السعة بنسبة 8.4%.

في المقابل، شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تراجعًا في الطلب بنسبة 1.6%، مع انخفاض السعة بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي.

أما شركات الطيران الأوروبية، فقد سجلت نموًا في الطلب بلغ 5.8% على أساس سنوي، مع زيادة السعة بنسبة 4.1%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 7.4%، بينما ارتفعت السعة بنسبة 11%.

في حين سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أضعف أداء بين جميع المناطق، مع تراجع الطلب بنسبة 4.8% وانخفاض السعة بنسبة 3%.

وعلى الجانب الآخر، حققت شركات الطيران في أفريقيا أعلى معدل نمو عالمي في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 15.6% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة السعة بنسبة 18.1%.

نمو الممرات التجارية

وأظهرت بيانات «إياتا» أن أحجام الشحن الجوي خلال نوفمبر 2025 سجلت نموًا عبر جميع الممرات التجارية الرئيسية، ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.