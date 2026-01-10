تفاصيل محاكمة فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل جلسة محاكمة فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية بدون تمييز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر لـ 13 يناير الجاري.

ممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكن رجال المباحث من خلال التقنيات الحديثة من التأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية الفتاة ومكان تواجدها، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهمة، وعثر بحوزتها على هاتفي محمول، عند فحصهما عثر بداخلهما على دلائل تؤكد تورطها فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال دون تمييز مقابل المال، وأنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطها غير المشروع.



وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها لجأت لمنصات التواصل الاجتماعي كي تصل إلى أكبر عدد من راغبي المتعة المحرمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الهاتفين المضبوطين، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.