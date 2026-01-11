طعام واحد يساعد على خفض الكوليسترول .. تناوله بإستمرار

كشف عدد من الأطباء والخبراء حول أفضل الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول، وبحسب ما نقلته صحيفة إكسبريس، اتفق الجميع تقريباً على عنصر غذائي واحد: وهو الشوفان.

ورغم الإشادة بالعديد من الأطعمة الأخرى مثل المكسرات، والفاصوليا، والعدس، والدهون الصحية، إلا أن الشوفان كان الخيار الذي أجمع عليه جميع الخبراء دون استثناء.

فوائد الشوفان

ويُعد الشوفان من الأغذية الأساسية الغنية بألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان، والتي تلعب دوراً مهماً في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بالكوليسترول الضار، لأنه ينقل الكوليسترول والدهون والبروتينات في الدم.

في المقابل، يُعرف البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) بالكوليسترول «الجيد»، إذ يعمل على نقل الكوليسترول الزائد من أنسجة الجسم إلى الكبد للتخلص منه.

وأوضح الدكتور نويد آصف، طبيب عام في عيادة لندن العامة، أن الكوليسترول مادة دهنية شمعية توجد في جميع خلايا الجسم، وهي ضرورية لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والمواد المساعدة على الهضم. لكنه حذّر من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار قد يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، ما يسبب مشكلات صحية خطيرة مثل تصلب الشرايين.

وأضاف أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، موضحاً أن تراكم الكوليسترول الضار داخل الشرايين يؤدي إلى تضيقها وتصلبها، مما يعيق تدفق الدم، وقد ينتج عنه نوبات قلبية أو جلطات دماغية.

من جانبه، أكد الدكتور جون فيلد، المدير السريري المساعد في عيادات بوبا الصحية، أن ارتفاع بعض أنواع الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أن تراكم الدهون داخل الشرايين مع مرور الوقت قد يحد من تدفق الدم إلى القلب وأعضاء أخرى في الجسم، بما في ذلك الذراعين والساقين.