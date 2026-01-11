المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد دورة تدريبة في متحف التحنيط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الاسكندرانى

استضاف متحف التحنيط الدورة التدريبية "تقنيات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد"، وذلك في إطار التعاون المصري الكوري لمشروع رفع القدرات العلمية بإستخدام التكنولوجيا في التوثيق الأثري.


أوضحت إدارة متحف التحنيط، أن التدريب تناول الجانب النظري الخاص بالعمل الميداني لاستخدام تقنية المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد في التوثيق الأثري، مؤكدة أن التدريب في إطار المشروع المصري الكوري لتعزيز القدرات لتطوير موارد السياحة التراثية الثقافية المستدامة في مصر.


تابعت إدارة المتحف، أن برنامج التدريب يستهدف تخطيط تدريب ميداني علي تقنية المسح ثلاثي الأبعاد والمسح الفعلي من خلال المشاركة في زيارة ميدانية لموقع الرامسيوم ويشارك في التدريب مجموعة من المتدربين ضمن المشروع.


أشارت إلى أن التدريب تناول أحدث الأجهزة المستخدمة في العمل الميداني الأثري، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة الحديثة ثلاثية الأبعاد في التوثيق الأثري لمعبد الرامسيوم.

متحف التحنيط 


جدير بالذكر أن المتحف كان قد تم افتتاحه يوم 7 مايو عام 1997م، و تبلع مساحته حوالي 2035 مترا مربعا، وهو أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة في مصر.

يضم المتحف قاعة عرض واحدة يُعرض فيها عدد من القطع الأثرية التي تعطي تعريفًا شاملاً بعملية التحنيط بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، وعرض العديد من الأدوات المستخدمة، و مجموعة من الأواني الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، وتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية، بالإضافة إلى عدد من المومياوات البشرية ومومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.

