سعر عيار 24 اليوم 11-1-2025

استقر سعر أكبر أعيرة الذهب مع أول تداولات صباح اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 في محلات الصاغة المصرية.

سعر أدني عيار ذهب

وجاء أغلى أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة داخل محلات تداول المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر عيار 24

الذهب يستقر

شهد سعر الذهب في داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف أنواعها وفئاتها فقد أظهر استقرارا في معاملاتها داخل محلات الصاغة بدون أي تغيير.

صعود مسائي

ومع تداولات مساء أمس؛صعد سعر جرام الذهب بقيمة كسرت أكثر من 45 جنيها.

تحركات المعدن الأصفر

ويستمر تحرك الذهب على مدار الشهر الماضي وحتي بدء تعاملات اليوم فتارة يصعد بمعدلات تبلغ 40 جنيها في المتوسط ثم يهوى بمعدلات غير مسبوقة حيث فقد ما يقارب من 800 جنيه على الأقل في 4 أسابيع سابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيها للبيع و 6902 جنيها للشراء

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيها للبيع و 6040 جنيها للشراء

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5155 جنيها للبيغ و 5177 جنيها للشراء

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيها للبيع و 4026 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء.

تداولات الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

توقعات الذهب

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.

وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة.

وفي هذا السياق، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

الذهب.. استثمار آمن رغم القفزات السعرية

أكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

نصيحة للمواطنين: لا تبيعوا الذهب إلا للضرورة

وشدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

الألماس يتقدم الصفوف كبديل عملي للشبكة

مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، كشف ميلاد عن اتجاه ملحوظ لدى المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، نحو اقتناء الألماس بدلًا من الذهب في الشبكة والمجوهرات.

وأوضح أن الألماس يتميز بوزنه الخفيف مقارنة بالذهب، إلى جانب قيمته المناسبة في الوقت الحالي، ما يجعله خيارًا عمليًا وأنيقًا في آن واحد.