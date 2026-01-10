اليمن.. مظاهرة حاشدة في عدن تؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي

شهدت مدينة عدن في اليمن، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة تأييدا لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" بوصفه الحامل السياسي للقضية الجنوبية.

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين من محافظات لحج والضالع وأبين للتأكيد على رفضهم ما أُعلن عنه من حل المجلس الانتقالي الجنوبي، والتأكيد على بقائه كممثل شرعي لمطالب الجنوب.

كما هتف المتظاهرون بعبارات تندد بحل المجلس الانتقالي وتشيد برئيسه عيدروس الزبيدي.

وتم تنظيم المظاهرة في ساحة العروض بمدينة عدن، ورفع فيها المحتجون شعارات تطالب بانفصال جنوب اليمن.

وأكد مشاركون أن الحشد الجماهيري يمثل "تجديدا للتفويض الشعبي" للمجلس الانتقالي في مواجهة التطورات السياسية الأخيرة، فيما عكست الشعارات المرفوعة رفض الشارع الجنوبي لأي حلول منقوصة أو ترتيبات لا تنسجم مع تطلعاته وتضحياته.