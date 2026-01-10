زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يهز إندونيسيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر في إندونيسيا عند الساعة 18:58 مساءً، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي هذا الزلزال بعد أيام قليلة من هزة أرضية قوية بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة بالقرب من باكولين في الفلبين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (حوالي 6 أميال) على بعد 68 كيلومترا شرق باكولين، فيما أعلنت وكالة Phivolcs الفلبينية توقعها حدوث أضرار وهزات ارتدادية نتيجة للزلزال قبالة الساحل.

مع تزايد النشاط الزلزالي في المنطقة، يحذر خبراء الزلازل من استمرار الهزات الارتدادية في جزر إندونيسيا والفلبين خلال الأيام القادمة، مؤكدين أهمية متابعة التحديثات الرسمية واتخاذ إجراءات السلامة.