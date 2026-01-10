المسئولة الأوروبية: أوروبا مستعدة لدعم غزة وتطوير التعاون مع مصر في ملفات متعددة

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، استعداد أوروبا للمساهمة في دعم قطاع غزة باستخدام أدواتها السياسية والاقتصادية إلى جانب المساعدات الإنسانية، معتبرة ذلك أمرًا بالغ الأهمية.

استقرار اليمن ولبنان

وشددت كالاس على أهمية تحقيق السلام في السودان حتى يتمكن المجتمع الدولي من التركيز على الخطوات المقبلة، مؤكدة أن استقرار اليمن ولبنان يصب في مصلحة الجميع، رغم وجود الكثير من التهديدات في المنطقة.

مسار الاحتجاجات في إيران

ولفتت إلى ضرورة عدم تدخل أي قوى خارجية في الشؤون الداخلية للدول، معربة عن القلق الأوروبي البالغ تجاه مسار الاحتجاجات في إيران، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي على تواصل مستمر مع شركائه الإقليميين الذين يمتلكون معرفة أعمق بما يجري داخل البلاد.

الاتحاد الأوروبي ومصر

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر قوية ويمكن تطويرها بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هناك فرصًا واسعة للتعاون مع القاهرة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.