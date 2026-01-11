أزهر مطروح.. انتظام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

​تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،اليوم الاحد، سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة مطروح التعليمية؛ للوقوف على انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أداء طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي لامتحان مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة، كما اطمأن على سير امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي القرآن الكريم وتجويده والحاسب الآلي، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب بما يضمن أداء امتحاناتهم بنجاح ويسر.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شاركت منطقة مطروح الأزهرية في فعاليات "قافلة الخير" الشاملة التي نظمتها محافظة مطروح لخدمة المناطق النائية، والتي احتضن فعالياتها مجمع "تحيا مصر" بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين، وذلك بمشاركة كافة المديريات الخدمية والصحية والتعليمية بالمحافظة.

جاءت هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمتابعة وتكليف من الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الشيخ حسام حجازي، مدير إدارة الضبعة التعليمية الأزهرية، لقاءً توعويًا مع أهالي القرية تحت عنوان "التكافل في الإسلام"، والذى تناول فيها فضل التعاون والتراحم، مؤكدًا أن الإسلام وضع منهجًا دقيقًا للتكافل يضمن صون كرامة الإنسان وتلبية احتياجاته.

وثمن "حجازي" بالنموذج الذي قدمته القافلة، والتي لم تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل شملت منظومة متكاملة من الخدمات (الصحية، التعليمية، والاجتماعية) عبر تكاتف كافة المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد أن هذا الحشد من الخدمات بمقر مجمع "تحيا مصر" يعكس اهتمام الدولة بالوصول إلى المواطن في المناطق النائية وتقديم الدعم المباشر له، وهو ما يعد من أسمى صور التكافل التي دعا إليها الدين الحنيف.