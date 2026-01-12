برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 12 يناير: إسعاد شريكك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026

ابحث عن لحظات سعيدة في الحب، واحرص على تلبية توقعات شريكك. كن حذرًا في العمل حتى لا تثير غضب رؤسائك، وضعك المالي يسمح لك باتخاذ قرارات مالية حكيمة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يواجه بعض المصرفيين والمحاسبين مشاكل مالية في النصف الثاني من اليوم. عليك الابتعاد عن المشاحنات الصغيرة في العمل التي قد تُعيق إنتاجيتك وسمعتك، يُعد اليوم مناسبًا للتفاوض مع عميل أجنبي.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب الأطفال بحمى فيروسية أو ألم في الحلق. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد يتعرضن لحروق طفيفة من الأفضل أيضًا الالتزام بقواعد المرور أثناء القيادة اليوم.

برج العقرب عاطفيا

يجب عليك الحرص على إسعاد شريكك أثناء قضاء الوقت معه. امنحه مساحة شخصية، فهذا يُعزز العلاقة بينكما، وبما أن فرص الإنجاب أعلى اليوم للنساء المتزوجات، يُمكن للأزواج التخطيط لتكوين أسرة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يُسفر التواصل الهادئ مع الآخرين عن فرصة تواصل مفيدة غير متوقعة. حافظ على مهنيتك، والتزم بوعودك، وأنجز المهام الأساسية؛ فعملك الدؤوب سيلفت انتباه شخصية مهمة، ويفتح لك آفاقًا للترقية.