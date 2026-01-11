الكهرباء: تعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة عند الطوارئ والأزمات

الأحد 11/يناير/2026 - 01:16 م 1/11/2026 1:16:46 PM

وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والدكتور أحمد محـمد عبد الحميد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى ومتابعة الأداء الكهربائى بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) لقطاع الكهرباء والجهات التابعة له , وذلك بحضور الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ضباط إدارة الإشارة للقوات المسلحة .

يهدف البروتوكول إلى دعم قدرات قطاع الكهرباء فى إدارة الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بما يحقق التكامل مع النموذج الوطنى المصرى لإدارة الطوارئ , فضلاً عن المتابعة اللحظية لكافة التطورات عبر مركز سيطرة لإدارة الازمات والكوارث بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بجميع الشركات والهيئات التابعة .