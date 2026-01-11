النائبة نشوى عقل: اختياري في النواب ثقة كبيرة للغاية من الرئيس السيسي

أكدت الدكتور نشوى عقل وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وإحدى المعينات بمجلس النواب، ان اختياري ثقة كبيرة للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن ما حدث هو مفاجأة سعيدة للغاية بقرار من الرئيس السيسي.



وأضافت الدكتور نشوى عقل وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وإحدى المعينات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن عملت في منصب وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، وشغلت منصب أستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بالجامعة ذاتها.

وتابعت الدكتور نشوى عقل وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وإحدى المعينات بمجلس النواب، أن شغلت منصب المدير السابق لمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية، ومدير ملتقى التوظيف والتدريب بإعلام القاهرة، المدير التنفيذي لملتقى شباب الإعلام العربي

وأكملت الدكتور نشوى عقل وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وإحدى المعينات بمجلس النواب، أن هناك شغل كثير تمت على الأرض وكلنا في مجلس النواب سنكون فريق عمل واحد وهدفنا الأول المواطن وتحقيق مصالحه.

