مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يفاجئ الجميع وصدمة ريهام عبد الغفور

آسر ياسين
آسر ياسين
أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس السبت، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط 

حقق فيلم “إن غاب القط” إيرادات بلغت قيمتها 1.317.071 جنيه، ليحتل المركز الأول ويزيح كريم محمود عبد العزيز من الصدارة، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من آسر ياسين وكارمن بصيبص وأسماء جلال، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.

طلقني

وحقق فيلم “طلقني” إيرادات بلغت 498.323 جنيه، وهو من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

جوازة ولا جنازة 

وحقق فيلم “جوازة ولا جنازة” إيرادات بلغت قيمتها 491.152 جنيه. 

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

الملحد 

بينما حقق فيلم “الملحد” إيرادات بلغت قيمتها 190.723 جنيه وهو الفيلم المثير للجدل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندول العدل.  

ولنا في الخيال حب

حقق فيلم “ولنا في الخيال حب” من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت 155.720 جنيه.

فيلم الست

حقق فيلم “الست” من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة أمس ،  وصلت الي 110.739 جنيه.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

فيلم كولونيا

بينما حقق فيلم “كولونيا” إيرادات بلغت قيمتها 101.823 جنيه. 

والفيلم بطولة أحمد مالك وكامل الباشا وومايان السيد، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة الحالية، لما حققه من صدى نقدي وجماهيري واسع قبل طرحه التجاري في دور العرض.

السلم والثعبان 2

حقق فيلم "السلم والثعبان 2" إيرادات وصلت الي 90.041 جنيه

يقوم  بيطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، و ماجد المصري، وفدوى عابد.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” 51.551 إيرادات وصلت إلى جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

خريطة رأس السنة

وفيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور وصلت ايرادات الي 14.027 جنيه.  

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

فيلم السلم والتعبان فيلم الست فيلم خريطة رأس السنة فيلم السادة الأفاضل فيلم طلقني

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

عمرو الجزار

مفاجأة بشأن صفقة عمرو الجزار في الأهلي.. أحمد حسن يكشف

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

