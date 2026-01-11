سفير العراق بالقاهرة يؤكد موقف بلاده المساند لوكالة الأونروا ودعم الشعب الفلسطيني

أكد السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية موقف بلاده المساند لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) باعتبارها منظمة أممية تعمل بتفويض وتكليف من الأمم المتحدة، مشددا على أن العراق مستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وللأنروا على حد سواء.

جاء ذلك خلال استقبال سفير جمهورية العراق في القاهرة، لرولاند فريدريك القائم بأعمال رئيس مكتب ممثل الأنروا في القاهرة والوفد المرافق له.

وجدد السفير العراقي دعم بلاده للأشقاء الفلسطينيين في كل المحافل والمنظمات الدولية لنيل حقوقهم المشروعة وتخفيف معاناتهم التي تسببت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه.. تطرق فريدريك للحديث عن التهديدات والتحديات التي تواجه وكالة الأونروا في مجال التمويل المالي وفي مجال العمل الميداني، ولاسيما العقبات والمضايقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لغرض منع الوكالة من القيام بمهامها التي أسندت إليها من قبل الأمم المتحدة.

وتبادل الجانبان الحديث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة العربية بشكل خاص والمنظومة الدولية بشكل عام.

