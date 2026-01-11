النائب سمير صبري: لدينا ملفات مهمة سنعمل عليها في مجلس النواب الجديد

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأحد المعينيين بمجلس النواب، أن كل الخبرات المتراقمة سنضعها في خدمة الشعب المصري والبلد.

وأضاف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأحد المعينيين بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن لدينا ملفات هامة سنعمل عليها في مجلس النواب الجديد، مستدركا أن توليت لجنة الاستثمار في الحوار الوطني.

وتابع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأحد المعينيين بمجلس النواب، أن جهد كبير في ملف البنية التحتية في مصر ومن خلال الطرق وكل تفاصيل الاستثمار، مشيرا إلى أن يأتي اليوم ملف التشريع الهام والذي يحتاج لعمل حقيقي.

