قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026.. تحقيق أهدافك المهنية

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

تواصل مع شريك حياتك بصراحة وحلّ جميع المشاكل القائمة، ستنجح في تحقيق أهدافك المهنية اليوم. سيكون وضعك الصحي والمالي جيدًا.

توقعات برج الحمل صحيا

تغييرات بسيطة في روتين نومك الليلة، مثل إطفاء الشاشات مبكرًا، ستحسن نومك وتجعل غدًا يومًا أكثر إشراقًا وهدوءًا، العناية المنتظمة والبسيطة الآن تحمي طاقتك وتُحسّن صحتك تدريجيًا مع مرور الوقت، ولا تنسَ الفحوصات الدورية.

توقعات برج الحمل عاطفيا

لن تكون هناك مشاكل خطيرة مع شريكك، وهذا سيساعدك أيضًا على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن المستقبل سيحظى بعض مواليد هذا اليوم بدعم والديهم. يُعدّ الوقت مناسبًا لطلب يد من تُعجب به، وقد يُفكّر العزاب في هذا الأمر.

برج الحمل اليوم مهنيا

تتطلب بعض المهام منك تحديث معلوماتك، وهذا أمر بالغ الأهمية في مجالات التمويل والقانون وإدارة الأعمال والهندسة المعمارية، إذا كنت ترغب في تغيير وظيفتك، يمكنك تقديم استقالتك اليوم وتحديث ملفك الشخصي على أحد مواقع التوظيف.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

تجنب المشاكل المالية داخل العمل أو العائلة. قد تفكر في شراء عقار جديد، بعض السيدات قد يقمن بتجديد منازلهن، قد تحتاج أيضًا إلى المال لأغراض تعليمية لطفلك، يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمار في الأسهم والتجارة والأعمال المضاربة.

برج الحمل الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

ليلة ممطرة .. استمرار تدفق السحب الرعدية على السواحل وتصل القاهرة صباحا

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ مطران أسيوط بعيد الميلاد | صور

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تستضيف وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد