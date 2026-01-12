تحلى بالإحترام.. لابورتا ينتقد تصرف مبابي بعد خسارة السوبر الإسباني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
إسراء أشرف

انتقد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تصرف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بعد نهاية مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، التي توج فيها الفريق الكتالوني بالفوز 3-2 على غريمه التقليدي في الكلاسيكو.

وأشار لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مبابي دعا زملاءه للتوجه مباشرة إلى غرف الملابس بعد استلام ميداليات الوصافة، معبرًا عن استغرابه من هذا السلوك، وقال: "في الفوز والهزيمة يجب أن يكون الإنسان كريماً ومحترماً. هذه الرياضة، والسلوك الطبيعي يجب أن يكون قائمًا على الاحترام".

وأضاف رئيس برشلونة: "نحن كنا كرماء في انتصارنا واحترمنا الفريق المنافس، لذلك لا أستطيع فهم ما حدث"، مؤكدًا أن التوتر بين لاعبي الفريقين بدأ منذ مباراة الكلاسيكو الأولى في الليجا، والتي انتهت بفوز ريال مدريد على ملعب "البرنابيو".

وأوضح لابورتا أن ذلك التوتر ربما ساهم في تصرف مبابي بعد المباراة، مضيفًا: "كانت هناك لحظات صعبة ومؤلمة بالنسبة لهم، لا بد أنهم شعروا بالإحباط الشديد، ومن هنا جاء رد الفعل".

واختتم رئيس برشلونة حديثه بالإشارة إلى أن توقعات البعض قبل المباراة التي أعطت الأفضلية للبارسا ربما زادت من شعور لاعبي ريال مدريد بالإحباط، وقال: "لقد تخيلوا أن لدينا فرصًا أكبر للفوز، وعندما تحققوا على أرض الملعب أن الواقع مختلف، فهذا أمر مؤلم جدًا".

لابورتا رئيس برشلونة نادي برشلونة ريال مدريد مبابي

