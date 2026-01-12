تشكيل إنبي ضد المقاولون العرب فى كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي إنبي تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفنى ،عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في إطار مباريات بطولة كاس عاصمة مصر للموسم الجاري.

ويحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على حساب المقاولون العرب بعد قليل على ستاد عثمان أحمد عثمان فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي ضد المقاولون العرب

حراسة المرمى : رمضان مصطفى.

خط الدفاع : محمد حمدي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي محمود .

خط الوسط: زياد كمال - مصطفى شكشك - أحمد العجوز - أحمد كفتة.

خط الهجوم : حامد عبد الله - أحمد زكي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد جولدي وحازم تمساح ويوسف لبيب ومحمد شرقية وبودين اوسينو وأحمد إسماعيل وعلي إيهاب ومروان داود .