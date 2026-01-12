قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يطالب بقيادات برلمانية بخبرات حقيقية.. أحمد موسى: تشكيل مجلس النواب لحظة فارقة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على ملامح المرحلة البرلمانية الجديدة، خلال تقديمه حلقة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث هنأ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب عقب انتهاء العملية الانتخابية، معتبرًا أن اختياره يأتي في توقيت دقيق يتطلب إدارة سياسية وتشريعية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد موسى أن مجلس النواب في تشكيله الحالي يتحمل مسؤولية وطنية استثنائية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، إلى جانب ملفات الأمن القومي، مشددًا على ضرورة أن ينحاز البرلمان بشكل كامل إلى مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون معبرًا حقيقيًا عن تطلعات الشارع المصري بعد سنوات طويلة من الضغوط والتحديات منذ عام 2011.

ودعا الإعلامي أحمد موسى إلى إعادة هيكلة اللجان النوعية والفرعية داخل المجلس، مطالبًا بتغيير رؤسائها والدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات التشريعية والرقابية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجربة أو غياب الرؤية داخل أروقة البرلمان.

وفي حديثه عن رئيس مجلس النواب الجديد، أوضح موسى أن المستشار هشام بدوي يُعد شخصية عامة تجمع بين الخبرة السياسية والقضائية، ولديه سجل مهني بارز في مكافحة الفساد والإرهاب، فضلًا عن توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات، إلى جانب أدواره السابقة في وزارة العدل، معتبرًا أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في مسار العمل البرلماني.

كما تناول موسى اختيار الدكتور محمد الوحش وكيلاً لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يتمتع بخبرة مهنية واسعة وحضور دولي، وعلاقات ممتدة، إلى جانب خبرة تراكمية اكتسبها خلال السنوات الماضية داخل البرلمان، لافتًا إلى أن ترشحه للمنصب جاء مفاجئًا للرأي العام في ظل عدم الإعلان عنه مسبقًا.

وحرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في دورته السابقة، وإلى النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس السابق، مثمنًا الدور الذي قاما به خلال الدورة الماضية.

وفي ختام حديثه، توقف موسى عند ما وصفه بـالمشهد التاريخي غير المسبوق داخل البرلمان المصري، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب إدارة الجلسة من قبل ثلاث نائبات للمرة الأولى منذ أكثر من 160 عامًا، في مشهد جمع بين أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم، وانتهى بانتخاب رئيس المجلس ووكيلَي النواب، معتبرًا ذلك دلالة مهمة على تطور الحياة البرلمانية وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة التشريعية.

هشام بدوي صدى البلد أحمد موسى البرلماني الرأي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

البنك الأهلي والإسماعيلي

التعادل السلبي يحسم مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

خالد الغندور

الغندور يشارك الترتيب العالمي لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

الهلال

الهلال يقلب الطاولة على النصر ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري السعودي

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد