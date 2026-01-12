المخاطرة الكبرى لإيران أمام تهديدات ترامب: بين ‘Locked and Loaded’ وتصعيد داخلي متصاعد

في ظل موجة احتجاجات غير مسبوقة تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، ومع تدهور اقتصادي حاد وعملة محلية في انهيار، تواجه طهران اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الصمود داخليًا وخارجيًا.





الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار جدلاً واسعاً عندما أعلن أن الولايات المتحدة “قادرة ومستعدة للتدخل” (locked and loaded) إذا ما استخدمت السلطات الإيرانية القوة العنيفة ضد المتظاهرين. وجاء هذا التصريح كتحذير مباشر يضع خطًا أحمر أمام قمع المحتجين، في موقف غير معتاد من إدارة أميركية تجاه شؤون داخلية في دولة أخرى.





من جهة أخرى، أطاحت هذه التصريحات بالقيادة الإيرانية في معضلة استراتيجيّة: قبول التدخل الأجنبي أو تجاهله ومواجهة عواقب دولية أشد قسوة. وقد اتهمت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”تحريض الاحتجاجات وزعزعة الاستقرار”، محاولة بذلك طمس الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وراء الاحتجاجات.





هذا التوتر يأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة في إيران، مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الريال بشكل كبير، مما زاد من الضغط على المواطنين وأدى إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في المدن الكبرى.





إجمالًا، يمكن اعتبار موقف إيران الحالي مقامرة استراتيجية — فهي تجابه ضغوطاً داخلية متصاعدة، بينما تحاول اختبار تصميم الإدارة الأميركية على التدخل، وهو ما قد يغير قواعد التفاعل بين البلدين في المنطقة وفي الملفات الحساسة مثل الطاقة والبرنامج النوو