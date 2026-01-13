"الإصلاح والنهضة": جميع طوائف الشعب ممثلة في البرلمان وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا

هنأ الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أعضاء مجلس النواب على أداء اليمين الدستورية اليوم نوابًا عن الشعب، عقب صدور القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث وفقا لنص المادة 115 من الدستور.

وأكد أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، أن جميع طوائف الشعب المصري ممثلة تحت قبة البرلمان، وهناك دعم كبير للشباب والمرأة في مسارات التمكين السياسي بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمرأة والشباب وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسئوليات واستكمال مسيرة التنمية.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى خليل، أن الشعب المصري العظيم ينتظر الكثير من البرلمان الجديد، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والوصول للمواطنين البسطاء والعمل على تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، ودعم رؤية القيادة السياسية في تحقيق حياة كريمة للمواطنين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، إلى أن بناء مصر الجديدة يتطلب جهودًا مضاعفة من الجميع، فما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية أكبر دليل على إمكانية تحقيق المزيد من النجاحات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشدد الدكتور محمد مصطفى خليل، على ضرورة التركيز على قضية الوعي وطرح الملفات بشفافية على المواطنين، فالمواطن شريك رئيسي في تحقيق النهضة والتنمية المنشودة في مختلف المجالات.