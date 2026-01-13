قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأخطاء واردة.. الحضري يوجه رسالة دعم للشناوي قبل مواجهة السنغال

عصام الحضري
عصام الحضري
حمزة شعيب

وجّه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة دعم وتحفيز إلى محمد الشناوي، حارس الفراعنة الحالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة السنغال مساء الأربعاء 14 يناير، في لقاء قوي يحتضنه الدور قبل النهائي من البطولة المقامة بالمغرب، وسط طموحات كبيرة للفراعنة في مواصلة المشوار نحو اللقب.

وأكد الحضري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأخطاء التي قد يتعرض لها أي حارس مرمى هي جزء طبيعي من كرة القدم، مشيرًا إلى أنه مر بمواقف مشابهة خلال مسيرته، وطالب الشناوي بطي صفحة المباراة الماضية والتركيز الكامل على اللقاء المقبل.

وشدد حارس مصر التاريخي على ثقته الكبيرة في إمكانيات الشناوي، مؤكدًا أنه قادر على الظهور كنجم للمباراة أمام السنغال، إذا ما ركز على تفاصيل اللقاء ونسي ما مضى، معتبرًا أن التفكير في الـ90 دقيقة فقط هو مفتاح العودة القوية.

كما كشف الحضري عن استمراره في دعم الشناوي والتواصل معه بشكل دائم، مؤكدًا أن المنتخب أمامه مباراتان حاسمتان في طريق التتويج، الأولى أمام السنغال، والثانية في النهائي حال التأهل.

وفي ختام حديثه، أشاد الحضري بأداء منتخب مصر أمام كوت ديفوار، معتبرًا أن الفريق قدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، وكان قريبًا من تحقيق فوز أكبر، موجهًا الشكر للاعبين والجهاز الفني على الروح العالية والترابط داخل الفريق، ومؤكدًا أن الهدف هو إسعاد جماهير الكرة المصرية.

عصام الحضري منتخب مصر السنغال

