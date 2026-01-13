قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
مرأة ومنوعات

هنا ابنة شيرين تخطف الأنظار بقصة شعر ولون جديد

هنا شيرين عبدالوهاب
هنا شيرين عبدالوهاب

خطفت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنظار متابعيها بعد ظهورها مؤخرًا بإطلالة جديدة مميزة.

واعتمدت هنا قصة شعر قصيرة مع صبغة جديدة، مما أضفى عليها مظهرًا شبابيًا وعصريًا لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد جمهور شيرين بالتغيير، مؤكدين أن الصغيرة برزت بذوق خاص في اختيار إطلالتها، وهو ما يعكس شخصية وجرأة هنا حتى في سنها الصغيرة.

 وتداول العديد من متابعي شيرين صور هنا الجديدة مع تعليقات الإعجاب والدهشة من التغيير.

هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة من الصور التي تشاركها شيرين مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية، ما يجعل متابعيها على تواصل دائم مع أحدث إطلالات عائلتها

صور ابنة شيرين عبد الوهاب 

هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب هنا شيرين عبد الوهاب

