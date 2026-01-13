الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من التكنولوجيا .. ومؤشر "نيكي" يسجل مستوى قياسيًا

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء) ، مدفوعة بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا مع استمرار التفاؤل حيال آفاق الذكاء الاصطناعي، فيما قاد مؤشر «نيكي 225» الياباني المكاسب مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا في تداولات تعويضية بعد عطلة طويلة.

كان مؤشر «نيكي 225» أبرز الرابحين في آسيا، إذ قفز بأكثر من 3% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53,997.5 نقطة مع استئناف التداول بعد عطلة طويلة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.3% مسجلًا هو الآخر مستوى قياسيًا جديدًا؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتلقى مؤشر نيكي دعمًا إضافيًا من تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد تدعو إلى انتخابات مبكرة لتعزيز الأغلبية البرلمانية لحكومتها في فبراير المقبل، في خطوة قد تتيح لها تمرير المزيد من حزم التحفيز المالي.

ومن شأن تعزيز الأغلبية البرلمانية أن يمنح رئيسة الوزراء اليابانية هامشًا أوسع لتمرير السياسات، في وقت يتوقع فيه على نطاق واسع أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق التحفيزي وأسهمت الرهانات على مزيد من التحفيز المالي في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال استمرار التوتر الدبلوماسي بين الصين واليابان.

وواصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها الأوسع، مع تصدر قطاع التكنولوجيا المشهد بدعم من التفاؤل المتزايد بآفاق الذكاء الاصطناعي وبرز مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج، الذي ارتفع بنسبة 1.8% مسجلًا أعلى مستوى له في شهرين.

وشهدت أسهم التكنولوجيا في هونج كونج والصين إقبالًا قويًا خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بموجة من الطروحات الأولية الإيجابية لشركات صينية كبرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما عزز المعنويات بشأن مستقبل القطاع.

وعلى صعيد الشركات التكنولوجية الكبرى، ارتفعت أسهم علي بابا وبايدو وتينسنت بنسب تراوحت بين 1% و4%، مواصلة مكاسبها الأخيرة.

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.7%، فيما صعد مؤشر «شنجهاي المركب» بنسبة 0.3%.

كانت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية من بين أبرز الرابحين، إذ قفز سهم بي واي دي بأكثر من 3%، عقب إصدار الاتحاد الأوروبي إرشادات تسمح للشركات الصينية بتجنب الرسوم الجمركية على الواردات إلى التكتل.

وامتدت مكاسب قطاع التكنولوجيا إلى أسواق أخرى، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر «إيه إس إكس 200» الأسترالي بنحو 1%، كما ارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» في سنغافورة بنسبة 0.5%.

في المقابل، استقر مؤشر «نيفتى 50» الهندي دون تغيير يُذكر خلال تعاملات الصباح، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في ديسمبر بأكثر من المتوقع، ما عزز الرهانات على خفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي.

وساعدت بيانات التضخم الأضعف في الحد من خسائر «نيفتى» الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من خطط أمريكية لرفع الرسوم الجمركية على الهند غير أن محللين أشاروا إلى أن هذه البيانات تعكس في الوقت ذاته ضعفًا متزايدًا في الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار البلاد في مواجهة رسوم تجارية أمريكية تصل إلى 50%.