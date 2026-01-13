قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
محافظات

رفع المخلفات وتطهير الحاويات ضمن جهود النظافة اليومية بمدينة الغردقة

ابراهيم جادالله

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة في مجال النظافة العامة ورفع المخلفات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وشهدت عدد من الأحياء والمناطق المختلفة بالمدينة أعمال نظافة موسعة، شملت رفع المخلفات من مناطق النجدة، سوق الجملة، أبو عشرة، ومبارك 7، إلى جانب تشغيل المكنسة الآلية بطريق الأحياء وممشى هاواي ومنطقة الكوثر، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر العام.

وفي سياق دعم منظومة جمع المخلفات، تم تعزيز منطقة سوق الجملة بعدد 2 حاوية قمامة إضافية، بهدف زيادة كفاءة الجمع وتقليل تراكم المخلفات، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.

كما تضمنت الجهود تنفيذ أعمال رش وتطهير للحاويات بعدد من المناطق الحيوية، من بينها منطقة النصر، الكورنيش، الاستاد، الذهبية، الوفاء والأمل، الملاحة، والبازارات، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، ومنع انتشار الروائح الكريهة أو الحشرات، وضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والسائحين.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تولي ملف النظافة والبيئة اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة بجميع أحياء المدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يليق بأبناء المحافظة وزائريها.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

