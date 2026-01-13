رفع المخلفات وتطهير الحاويات ضمن جهود النظافة اليومية بمدينة الغردقة

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة في مجال النظافة العامة ورفع المخلفات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وشهدت عدد من الأحياء والمناطق المختلفة بالمدينة أعمال نظافة موسعة، شملت رفع المخلفات من مناطق النجدة، سوق الجملة، أبو عشرة، ومبارك 7، إلى جانب تشغيل المكنسة الآلية بطريق الأحياء وممشى هاواي ومنطقة الكوثر، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر العام.

وفي سياق دعم منظومة جمع المخلفات، تم تعزيز منطقة سوق الجملة بعدد 2 حاوية قمامة إضافية، بهدف زيادة كفاءة الجمع وتقليل تراكم المخلفات، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.

كما تضمنت الجهود تنفيذ أعمال رش وتطهير للحاويات بعدد من المناطق الحيوية، من بينها منطقة النصر، الكورنيش، الاستاد، الذهبية، الوفاء والأمل، الملاحة، والبازارات، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، ومنع انتشار الروائح الكريهة أو الحشرات، وضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والسائحين.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تولي ملف النظافة والبيئة اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة بجميع أحياء المدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يليق بأبناء المحافظة وزائريها.