محافظ جنوب سيناء يتابع تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الإنجاز بملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من هذا الملف القومي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وحماية حقوقها.

شارك في الاجتماع نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرو إدارات حماية أملاك الدولة بجميع المدن، والمعنيون بملف التقنين.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لطلبات تقنين وضع اليد، ونِسَب الإنجاز التي تم تحقيقها بكل مدينة، كما ناقش التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التقنين، سواء الإجرائية أو الفنية، وبحث الحلول والمقترحات الكفيلة بتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية، مع سرعة فحص ودراسة الطلبات المستوفاة، والانتهاء من الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، مؤكدًا الالتزام الكامل بالشفافية والدقة في التعامل مع ملفات المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لهذا الملف الحيوي، ورفع تقارير منتظمة توضح ما تم إنجازه ونِسَب التقدم المحققة، مؤكدًا أن دور الدولة يتمثل في عدم التهاون في استيداء حقها، وفي الوقت ذاته خدمة المواطن ومراعاة البعد الاجتماعي للجادين في التقنين، وذلك في إطار القانون.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك أن ملف تقنين وضع اليد يُعد من الملفات القومية ذات الأولوية، لما له من دور محوري في تحقيق ، ودعم خطط التنمية الشاملة، وتعظيم موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.