الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

مشاكل العلاقات بشكل إيجابي، ستتاح لك فرص في العمل لإثبات جدارتك. لن تواجه أي مشاكل مالية كبيرة، وستكون صحتك جيدة أيضاً..

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 يُعدّ النصف الثاني من اليوم وقتًا مناسبًا لتعريف الحبيب بالوالدين، مع الحرص على منع أي تدخل من طرف ثالث في العلاقة، فقد يُسبب ذلك مشاكل في الأيام القادمة أما العزاب، فيمكنهم توقع دخول شخص ما إلى حياتهم اليوم، خاصةً في النصف الثاني منه.  

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 قد تُصاب أيضاً بمشاكل في صحة الفم، بينما قد يشكو الأطفال من ألم في الأذن. من الأفضل توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة إذا كنت في إجازة، تجنب الأنشطة الخطرة قد تواجه أيضاً بعض المشاكل المتعلقة بالهضم اليوم.

برج الاسد مهنيا

كن مستعدًا لتولي مهام جديدة، ويُعدّ النصف الثاني من اليوم وقتًا مناسبًا لحضور مقابلة عمل. قد يواجه التجار بعض المشاكل الضريبية البسيطة، ولكن سيتم حلّها سريعًا.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

يمكن لرجال الأعمال أن يكونوا جادين في توسيع شراكاتهم. عليك أيضًا الحرص على تسوية المسائل المتعلقة بالسياسات مع الجهات المختصة.

