رئيس جهاز العلمين الجديدة: تكثيف العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من كمبوند مزارين

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، ضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب بكمبوند مزارين زونات، وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع فورًا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وموقف الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه الدكتور محمد خلف بالاهتمام بأعمال النظافة مع وضع الخامات في أماكنها المخصصة، وتكثيف العمالة والمعدات بالموقع، والتركيز على أعمال المداخل ومحاور الحركة داخل الكمبوند، وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير، واستكمال توريد البنود الناقصة الخاصة بأعمال الرخام والسيكوريت والألومنيوم واللوفرات.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية والمداخل وتركيب الهاندريلات بمداخل العمارات، وضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، واستكمال تقفيل الممرات الجانبية للعمارات، وتقفيل المناور وتركيب المصاعد التي تم توريدها ومراجعة أعمال الزراعات وتسويتها وتنظيمها بالشكل اللائق بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة باعتبارها مدينة عالمية.

كما وجه بإزالة جميع البنايات والكرفانات الخاصة بالشركات العاملة بالموقع.

وشدد على ضرورة التواجد الدائم والمستمر للمهندسين داخل الموقع، وإعداد مذكرات خصم، ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في إتلاف أعمال تم الانتهاء منها، مع الالتزام بتركيب جميع الخامات المتواجدة على أرض الموقع، وإزالة جميع السقالات التي انتهت أعمالها فورًا واستكمال تقفيل اللوفرات، والتأكيد على أن جودة التنفيذ وتقديم خدمة متميزة للعميل تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية مع إعداد حصر دقيق لجميع الأعمال المتبقية ومتابعتها على مدار الساعة، وضبط منظومة صيانة اللاندسكيب والهارد سكيب بالشكل الذي يضمن استدامة الأعمال المنفذة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالزونات تتراوح بين 72 و75%.

وأكد رئيس الجهاز أن هناك متابعة ميدانية مستمرة ودورية لجميع الأعمال الجارية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة وبما يليق بمدينة العلمين الجديدة ومكانتها المتميزة.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.