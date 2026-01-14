قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 14 يناير: احمي أطفالك

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

تجنّب الخلافات في العلاقة. احرص على تلبية توقعات الإدارة. تمتّع بصحة جيدة، وأحسن إدارة أمورك المالية

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

اخرج من منطقة راحتك، وسترى النتائج، يمكن لمن يرغبون في تغيير وظائفهم تحديث سيرتهم الذاتية على مواقع التوظيف يمكن لرجال الأعمال إطلاق مشاريعهم أو منتجاتهم بثقة سيجتاز الطلاب جميع الامتحانات بنجاح.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 قد يُصاب الأطفال بحمى فيروسية أو ألم في الحلق. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد يتعرضن لحروق طفيفة من الأفضل أيضًا الالتزام بقواعد المرور أثناء القيادة اليوم.

برج العقرب عاطفيا 

 قد تتلقى بعض النساء عروض زواج، بل قد يتقدم زميل في العمل لخطبة عائلة شريكه، على الرجال المتزوجين تجنب العلاقات خارج إطار الزواج، لأن زوجاتهم سيكتشفن الأمر الليلة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

على قادة الفرق والمدراء التحلي بالحياد تجاه أعضاء فرقهم، والعمل بروح الفريق الواحد، سيحقق رجال الأعمال العاملون في قطاعات الضيافة، والبناء، والسيارات، والإلكترونيات عوائد مجزية. كما سينجح الطلاب في اجتياز الامتحانات التنافسية.

حظك اليوم توقعات الابراج حظك اليوم برج العقرب العقرب اليوم العقرب وحظك اليوم

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
