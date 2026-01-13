8 مصريين يشاركون في بطولة كليفلاند للاسكواش بأمريكا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن جدول منافسات بطولة كليفلاند للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 إلى 18 يناير الجاري بقيمة جواز مادية تصل إلى 96 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 8 لاعبين من مصري، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال و3 لاعبات بمنافسات السيدات وهم: عمر سعيد، ياسين الشافعي، مروان تامر، محمد ناصر، مازن هشام، ونور أبو المكارم، نور هيكل، وملك خفاجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجاري، حيث واصل الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي، تربعهم على عرش تصنيف الرجال والسيدات.

واقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش وبطل العالم للناشئين، قائمة توب 10 في التصنيف العالمي الجديد، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع محمد زكريا رصيده من النقاط مؤخراً عقب تتويجه ببطولة ريتش فينوس كراتشي، التى استضافتها دولة باكستان حتى 11 يناير، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 120 ألف دولار، ما يضعها فى فئة البطولات الذهبية للاسكواش، وهي أول بطولة ذهبية يحصدها النجم المصري الصاعد.