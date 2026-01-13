منها اوسترال واتيكا .. سيارات عائلية 2026 في السوق المصري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيتور تى 2، وشانجان يونى تى، وسيات اتيكا، وفولكس فاجن تايرون، ورينو اوسترال .

رينو اوسترال موديل 2026

تحصل سيارة رينو اوسترال موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

فولكس فاجن تايرون موديل 2026

تستمد سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة فولكس فاجن تايرون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 690 ألف جنيه .

سيات اتيكا موديل 2026

خزان وقود سيارة سيات اتيكا موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 198 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تصل سيارة سيات اتيكا موديل 2026 إلي سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 659 ألف جنيه .

شانجان يونى تى موديل 2026

عزم دوران سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 177 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2026

قوة سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 تصل إلي 184 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 825 ألف جنيه .