6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يجهز لصرف مستحقات لاعبيه قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يستعد نادي الزمالك لصرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقررة يوم 25 يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء إلى صرف قسطين من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة طويلة من التأخير، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة هادئة ومناسبة للتركيز قبل خوض المباريات المهمة للفريق سواء في بطولة الكونفدرالية أو الدوري المصري.

وفي سياق الاستعدادات، استأنف الفريق تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية بقيادة الجهاز الفني للفريق برئاسة معتمد جمال، وذلك بعد منح اللاعبين راحة يوم أمس، الاثنين، عقب مواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر يوم الأحد الماضي.

ويواجه الزمالك نظيره المصري، يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، علمًا بأن الفريق خرج رسميًا من المنافسة على التأهل ويحتل حاليًا المركز السادس برصيد 4 نقاط ضمن المجموعة الثالثة.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

محافظة دمياط

تعرف على سبل مواجهة تآكل الشواطئ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية بدمياط

رئيس جامعة كفر الشيخ

سرعة إعلان النتائج.. تفاصيل مناقشات مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ| صور

جانب من الحدث

محافظ الوادي: فتح أسواق جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

