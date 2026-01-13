الزمالك يجهز لصرف مستحقات لاعبيه قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لصرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقررة يوم 25 يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء إلى صرف قسطين من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة طويلة من التأخير، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة هادئة ومناسبة للتركيز قبل خوض المباريات المهمة للفريق سواء في بطولة الكونفدرالية أو الدوري المصري.

وفي سياق الاستعدادات، استأنف الفريق تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية بقيادة الجهاز الفني للفريق برئاسة معتمد جمال، وذلك بعد منح اللاعبين راحة يوم أمس، الاثنين، عقب مواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر يوم الأحد الماضي.

ويواجه الزمالك نظيره المصري، يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، علمًا بأن الفريق خرج رسميًا من المنافسة على التأهل ويحتل حاليًا المركز السادس برصيد 4 نقاط ضمن المجموعة الثالثة.